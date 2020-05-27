Россиян могут застраховать от безработицы

Работодателям пока не нравится эта идея

Минтруд одобрит введение в России системы обязательного страхования от безработицы, но только в том случае, если эту идею поддержат представители профсоюзов и работодателей. Это следует из документа, который Минтруд направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Как пишут "Известия", Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пока не пришли к согласию по поводу страховки от безработицы. Профсоюзы выступают за эту инициативу, а работодатели против.

Последние опасаются, что новые взносы увеличат нагрузку на бизнес и приведут к снижению зарплат. Ведь работодатели и без того платят за своих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС.

В Минтруде напомнили, что россияне могут в добровольном порядке застраховаться от безработицы. Для создания системы обязательного страхования нужно будет открыть новый внебюджетный фонд и определить размер взноса, отметили в ведомстве.

"Ожидаемо, что работодатели против, для них это дополнительные расходы, - прокомментировал проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. - Можно было бы пойти им навстречу и сократить издержки, связанные с увольнением сотрудников: допустим, разрешить уведомлять о сокращении за две недели, а не за два месяца".

По его словам, страхование от безработицы является общемировой практикой. Размер взноса обычно составляет 2% от зарплаты.

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