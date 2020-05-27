ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян могут застраховать от безработицы

08:30
  • среда
  • 27 мая 2020

Работодателям пока не нравится эта идея

Минтруд одобрит введение в России системы обязательного страхования от безработицы, но только в том случае, если эту идею поддержат представители профсоюзов и работодателей. Это следует из документа, который Минтруд направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 
Более 40 тысяч москвичей получают повышенное пособие по безработице

Как пишут "Известия", Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пока не пришли к согласию по поводу страховки от безработицы. Профсоюзы выступают за эту инициативу, а работодатели против. 

Последние опасаются, что новые взносы увеличат нагрузку на бизнес и приведут к снижению зарплат. Ведь работодатели и без того платят за своих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС. 

В Минтруде напомнили, что россияне могут в добровольном порядке застраховаться от безработицы. Для создания системы обязательного страхования нужно будет открыть новый внебюджетный фонд и определить размер взноса, отметили в ведомстве. 

"Ожидаемо, что работодатели против, для них это дополнительные расходы, - прокомментировал проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. - Можно было бы пойти им навстречу и сократить издержки, связанные с увольнением сотрудников: допустим, разрешить уведомлять о сокращении за две недели, а не за два месяца". 

По его словам, страхование от безработицы является общемировой практикой. Размер взноса обычно составляет 2% от зарплаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Офис
Офис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.