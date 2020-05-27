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Путин вышел из себя на совещании по чрезвычайным ситуациям

08:29
  • среда
  • 27 мая 2020

Президент бросил на стол ручку

Журналисты кремлевского пула опубликовали видео с совещания президента России, посвященного борьбе с пожарами и паводками в регионах. Владимир Путин, говоря о том, что чрезвычайные ситуации выходят на первый план для тысяч граждан, угрожая их жизням, не сдержался и бросил на стол ручку.
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В совещании, проходившем в формате видеоконференции, участвовали руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и губернаторы некоторых регионов. Фрагмент записи выложил в Twitter кремлевский пул "РИА Новости".

Путин подчеркнул, что люди в зонах ЧС рискуют остаться без жилья, их жизням угрожает опасность. Режим чрезвычайной ситуации в лесах уже введен в четырех регионах России: на всей территории Забайкальского края и отдельных районах в Республике Тыва, Иркутской области и Республике Хакасия. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим.

В зонах подтопления с начала периода паводков в этом году оказались около 180 населенных пунктов в 39 российских регионах. Это в общей сложности 309 жилых домов, почти 3 тысячи приусадебных участка, мосты и дороги.

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