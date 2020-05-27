Почему нельзя заряжать телефон всю ночь и класть его под подушку

Все дело в аккумуляторе и излучении

Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган посоветовал не оставлять телефон на зарядке всю ночь. Это плохо сказывается на работе устройства.

"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", - цитирует Когана 1prime.ru.

Рекомендуется поддерживать заряд смартфона на уровне 30-80%. Для удобства можно установить специальную программу, которая останавливает зарядку на определенном значении. По словам специалиста, заряжать телефон лучше перед сном или сразу после пробуждения.

При этом Михаил Коган отметил, что современные телефоны с литий-полимерными аккумуляторами не могут сильно перегреваться и приводить к пожароопасным ситуациям, даже если держать их всю ночь на зарядке.

Опасно ли для человека электромагнитное излучение, исходящее от телефона? На этот счет нет однозначного мнения. Некоторые специалисты считают, что подобное излучение может негативно влиять на формирующийся мозг детей, а также нарушать сон особенно чувствительных людей.

"Человека окружают более серьезные излучения, исходящие от компьютеров, телевизоров и СВЧ-печей. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии - пользоваться гарнитурой", - посоветовал Михаил Коган.

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