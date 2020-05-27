Абитуриентов предупредили: для поступления в вуз онлайн понадобится электронная подпись

Получить ее может любой россиянин старше 14 лет

Российским абитуриентам придется срочно обзаводиться электронной подписью. Документы на поступление в вуз в этом году из-за ситуации с коронавирусом подаются онлайн. Сертификат можно получить в одном из центров, аккредитованных Минкомсвязью.

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России", - сообщили в пресс- службе Федеральной кадастровой палаты России. Ее центры включены в перечень Минкомсвязи.

Как ранее сообщалось, из-за угрозы распространения коронавируса приемная кампания на 2020-21 учебный год пройдет с рядом особенностей. Это коснется подачи документов, сроков приема, а также проведения вступительных испытаний. В Минобрнауки заявили, что экзамены пройдут с применением дистанционных технологий. Процедуру идентификации личности вуз будет устанавливать сам.

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