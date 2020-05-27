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За сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

10:34
  • среда
  • 27 мая 2020

Рекордно низкое число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве

В России за сутки выявлено 8 338 случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 370 680, передает "Газета.Ru".

По данным оперштаба, за минувшие сутки рекордно низкое число случаев COVID-19 выявлено в Москве. Впервые с 23 апреля зафиксировано 2 140 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили и еще одну положительную тенденцию. Число вылечившихся в России за сутки уже два дня подряд превышает число новых выявленных случаев заражения.

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