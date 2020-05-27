ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапному снятию ограничений

11:52
  • среда
  • 27 мая 2020

В Москве все желающие могут бесплатно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу

Во многих регионах отмечают улучшение ситуации с коронавирусом. В Дагестане темп прироста заразившихся существенно снизился. Положительная динамика и в Москве. Как заявили в Роспотребнадзоре, город по всем показателям готов к поэтапному снятию ограничений, введённых из-за пандемии. Кроме того, с этого дня в столице любой желающий может бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусу.
За сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

С 27 мая передвигаться по столице на автомобиле можно только по московским цифровым пропускам. В области их уже отменили, а вот в столице они все еще действуют. С утра на въездах в город водителей встречают патрули ГИБДД. Инспекторам помогают камеры с системой "карантин", которые автоматически определяют номера машин, на которые пропуск не выписан. За нарушение  -  штраф. Однако у большинства автовладельцев проблем с оформлением не возникло, передает "ТВ Центр".

Также с сегодняшнего дня в Москве все желающие могут бесплатно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу. Тестирование бесплатно - нужно лишь заранее записаться через электронную систему.

Тем временем многие регионы, где ситуация стабилизировалась, постепенно ослабляют режим самоизоляции. Гулять и заниматься спортом на улице можно в Челябинске, а в Карелии даже группами до 10 человек, но только в масках и перчатках и на социальной дистанции.

На Сахалине даже открылись фитнес-клубы. Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации по их работе: они должны ограничить количество посетителей, ввести электронную запись на занятия и регулярно проводить санитарную обработку в помещении. И, конечно, во время тренировок необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Дезинфицировать не только помещения, но и здания, и улицы продолжают в большинстве регионов. Санкт-Петербург встречает день города начищенным до блеска. Душ с обилием мыльной пены принял Медный всадник, а Петропавловская крепость прошла тщательную санитарную обработку. Сегодня здесь выпустят 30 артиллерийских залпов, а сам праздник петербуржцы отметят в онлайн-формате.

А вот в Самаре жители поспешили в уже открывшиеся парки и набережные - перестали соблюдать социальную дистанцию и начали собираться большими компаниями. Итог - рост числа заболевших.

Сложная ситуация сохраняется в Дагестане. Второй полевой госпиталь, возведённый силами Минобороны в горном посёлке Ботлих, уже готов к приёму пациентов.

Оба полевых госпиталя Дагестана оборудованы всем необходимым, также здесь развернуты современные мобильные лаборатории, где медики могут проводить анализы на ковид-19 с использованием новейших тест-систем. Результаты - уже через полчаса.

Справиться с эпидемией врачам по всей стране помогают волонтёры. Накануне ОНФ провёл в 30 регионах, в том числе Москве, "Красивую акцию": медикам подарили сертификаты в салоны красоты и кремы для рук.

А сотрудникам красноярской краевой больницы настроение подняли полицейские - организовали концерт прямо под окнами клиники.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди во время режима самоизоляции
Люди во время режима самоизоляции
Люди во время режима самоизоляции
Люди во время режима самоизоляции
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.