Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапному снятию ограничений

В Москве все желающие могут бесплатно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу

Во многих регионах отмечают улучшение ситуации с коронавирусом. В Дагестане темп прироста заразившихся существенно снизился. Положительная динамика и в Москве. Как заявили в Роспотребнадзоре, город по всем показателям готов к поэтапному снятию ограничений, введённых из-за пандемии. Кроме того, с этого дня в столице любой желающий может бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусу.

С 27 мая передвигаться по столице на автомобиле можно только по московским цифровым пропускам. В области их уже отменили, а вот в столице они все еще действуют. С утра на въездах в город водителей встречают патрули ГИБДД. Инспекторам помогают камеры с системой "карантин", которые автоматически определяют номера машин, на которые пропуск не выписан. За нарушение - штраф. Однако у большинства автовладельцев проблем с оформлением не возникло, передает "ТВ Центр".

Также с сегодняшнего дня в Москве все желающие могут бесплатно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу. Тестирование бесплатно - нужно лишь заранее записаться через электронную систему.

Тем временем многие регионы, где ситуация стабилизировалась, постепенно ослабляют режим самоизоляции. Гулять и заниматься спортом на улице можно в Челябинске, а в Карелии даже группами до 10 человек, но только в масках и перчатках и на социальной дистанции.

На Сахалине даже открылись фитнес-клубы. Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации по их работе: они должны ограничить количество посетителей, ввести электронную запись на занятия и регулярно проводить санитарную обработку в помещении. И, конечно, во время тренировок необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Дезинфицировать не только помещения, но и здания, и улицы продолжают в большинстве регионов. Санкт-Петербург встречает день города начищенным до блеска. Душ с обилием мыльной пены принял Медный всадник, а Петропавловская крепость прошла тщательную санитарную обработку. Сегодня здесь выпустят 30 артиллерийских залпов, а сам праздник петербуржцы отметят в онлайн-формате.

А вот в Самаре жители поспешили в уже открывшиеся парки и набережные - перестали соблюдать социальную дистанцию и начали собираться большими компаниями. Итог - рост числа заболевших.

Сложная ситуация сохраняется в Дагестане. Второй полевой госпиталь, возведённый силами Минобороны в горном посёлке Ботлих, уже готов к приёму пациентов.

Оба полевых госпиталя Дагестана оборудованы всем необходимым, также здесь развернуты современные мобильные лаборатории, где медики могут проводить анализы на ковид-19 с использованием новейших тест-систем. Результаты - уже через полчаса.

Справиться с эпидемией врачам по всей стране помогают волонтёры. Накануне ОНФ провёл в 30 регионах, в том числе Москве, "Красивую акцию": медикам подарили сертификаты в салоны красоты и кремы для рук.

А сотрудникам красноярской краевой больницы настроение подняли полицейские - организовали концерт прямо под окнами клиники.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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