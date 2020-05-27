Назван новый эпицентр коронавируса

Это Латинская Америка

Число заболевших стремительно растёт в странах Латинской Америки. В Бразилии "Ковид-19" подтверждён почти у 400 тысяч человек. Погибших уже более 24 тысяч. Антирекорд зафиксирован в Перу. За сутки там выявлено без малого 6 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Сложная ситуация по-прежнему в США. А в Испании объявлен десятидневный траур по погибшим.

На гигантском кладбище в Сан-Паулу рабочие с трудом успевают рыть могилы для жертв COVID-19. По числу умерших Бразилия вышла на первое место в мире, опередив США. Погибших уже больше 23 тысяч. Напряжённая ситуация по всей Латинской Америке. В Чили за минувшие сутки рекордное число выявленных случаев - 24000. Коронавирус диагностировали у двух министров.

Больницы переполнены, медикаментов не хватает. Система здравоохранения, поясняют эксперты, оказалась не готова к наплыву пациентов, а власти вовремя не среагировали и не ввели жесткие, но необходимые меры. ВОЗ прогнозирует рост смертности вплоть до августа.

Подробнее смотрите в репортаже Матвея Шестакова

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