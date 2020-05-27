ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Индия столкнулась с нашествием саранчи

12:02
  • среда
  • 27 мая 2020

Может пострадать урожай

Масштабное природное бедствие переживает Индия. На страну обрушились полчища саранчи. Таких скоплений насекомых здесь не видели четверть века.

Вредителями кишат центральные и северо-западные штаты. Насекомые уничтожают посевы зерновых и овощных культур. Теперь республике, которая и без того пострадала от коронавируса, грозит ещё и неурожай.

Голодает скот - саранча питается теми же растениями, что и животные. Власти Индии ведут переговоры с коллегами из Пакистана о совместном противодействии перемещению стай. Если не остановить их до начала сезона дождей, сельскому хозяйству может быть нанесен невосполнимый урон. От саранчи страдает и Африка. Такое крупное нашествие учёные связывают с изменениями климата. Из-за них  сформировались идеальные условия для размножения вредителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.