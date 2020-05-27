Индия столкнулась с нашествием саранчи

Может пострадать урожай
Масштабное природное бедствие переживает Индия. На страну обрушились полчища саранчи. Таких скоплений насекомых здесь не видели четверть века.
Вредителями кишат центральные и северо-западные штаты. Насекомые уничтожают посевы зерновых и овощных культур. Теперь республике, которая и без того пострадала от коронавируса, грозит ещё и неурожай.
Голодает скот - саранча питается теми же растениями, что и животные. Власти Индии ведут переговоры с коллегами из Пакистана о совместном противодействии перемещению стай. Если не остановить их до начала сезона дождей, сельскому хозяйству может быть нанесен невосполнимый урон. От саранчи страдает и Африка. Такое крупное нашествие учёные связывают с изменениями климата. Из-за них сформировались идеальные условия для размножения вредителей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"