Волонтеры вернулись в московские приюты для животных

Карантин внес свои коррективы в посещения

В столичные приюты для собак и кошек после долгого перерыва вновь вернулись волонтёры. Посещения были приостановлены из-за карантинных мероприятий. Теперь ситуация позволила смягчить ограничения. Разрешены и прогулки с животными. Судя по радостной реакции четвероногих, общения с человеком им очень не хватало.

Годовалый Авель готов дать все четыре, едва не сбивает Анастасию с ног - спешит выдать все порции собачьих поцелуев, которые накопились за время разлуки. Со своим подопечным девушка познакомилась прошлым летом, когда тот был еще щенком.

"Его подкинули с еще двумя щенками. Двух щенков забрали, а Авель остался. Он умеет давать лапку, более-менее ездить на автобусе, хорошо ходит на поводке и отзывается на имя", - рассказала волонтер.

Алексей, а по чипу Беляш, сегодня тоже ощущает праздник - к нему приехала его волонтер. Как оказалось, за два с лишним месяца команды не забыты, а угощения - с разрешения ветеринара это сыр - как нельзя кстати.

На время изоляции животным старались помочь дистанционно - передавали еду, лекарства и игрушки. Но все равно кошки и собаки тосковали именно по общению и человеческому вниманию. Животным важно менять обстановку, знакомиться с городским транспортом и чем-то новым.

И со вчерашнего дня волонтеры смогли вернуться в приюты. Это стало очередным этапом постепенного смягчения ограничений. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Власти столицы вместе с Общественной палатой, Департаментом ЖКХ и зооактивистами разработали регламент безопасного посещения животных в городских приютах. Для этого нужно получить волонтерский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

"Сейчас в Москве работает 13 муниципальных приютов, есть еще частные приюты. Есть очень много приютов, которые организовали фонды и некоммерческие организации - в них тоже можно приходить, тоже можно привозить корма. Приютов сейчас очень много - все они есть на сайте Мосволонтер. Туда вы можете зайти, выбрать место и животное, какому вы хотите помочь", - сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Регламент предполагает новые правила - обязательную сменную одежду, частую дезинфекцию рук и соблюдение дистанции. Особый регламент посещения будет действовать до конца пандемии.

Каждый день в приют могут прийти 15 волонтеров - графики посещения составляют в зоозащитных фондах. Обязательное условие- быть в маске и перчатках. Но это не преграда для тепла и живой благодарности.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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