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Обросший на карантине Брэд Питт показался на публике в мятой одежде

09:46
  • среда
  • 27 мая 2020

Его сравнили с пещерным человеком и бездомным

Длительная самоизоляция сказалась на голливудском актере Брэде Питте. 56-летний красавчик сильно оброс и стал меньше прежнего заботиться о своем внешнем виде.  
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На портале The Daily Mail опубликовали фотографии Брэда Питта и его давнего друга Майкла Бэлзари, басиста группы Red Hot Chili Peppers. Их заметили на улице калифорнийского города Малибу. Питт и Бэлзари, которые интересуются мотоциклами, горячо обсуждали стоявший перед ними BMW. 

Как заметили папарацци, светлые волосы Брэда Питта, которые он еще совсем недавно зачесывал назад, почти достают до плеч. В глаза бросаются черные корни отросших волос. Звезда вышел на улицу в мятом пуловере и рваных джинсах. Не самый презентабельный вид, стоит признать. 

Многие интернет-пользователи посчитали, что Питт сдал за время карантина. Критически настроенные граждане посоветовали ему постричься и подтянуть джинсы, чтобы меньше походить на школьника. 

- Это какой-то бездомный, - пишут люди. 

- Он слишком стар для таких длинных густых волос. 

- Он начинает напоминать пещерного человека. 

Впрочем, многие выразили мнение, что запущенный вид совсем даже не портит столь привлекательного мужчину. 

- Он по-прежнему такой сладенький. 

- Выглядит даже лучше, чем раньше. 

- Обожаю его! 

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