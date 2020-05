Обросший на карантине Брэд Питт показался на публике в мятой одежде

Длительная самоизоляция сказалась на голливудском актере Брэде Питте. 56-летний красавчик сильно оброс и стал меньше прежнего заботиться о своем внешнем виде.

На портале The Daily Mail опубликовали фотографии Брэда Питта и его давнего друга Майкла Бэлзари, басиста группы Red Hot Chili Peppers. Их заметили на улице калифорнийского города Малибу. Питт и Бэлзари, которые интересуются мотоциклами, горячо обсуждали стоявший перед ними BMW.

Как заметили папарацци, светлые волосы Брэда Питта, которые он еще совсем недавно зачесывал назад, почти достают до плеч. В глаза бросаются черные корни отросших волос. Звезда вышел на улицу в мятом пуловере и рваных джинсах. Не самый презентабельный вид, стоит признать.

Многие интернет-пользователи посчитали, что Питт сдал за время карантина. Критически настроенные граждане посоветовали ему постричься и подтянуть джинсы, чтобы меньше походить на школьника.

