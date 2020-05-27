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Власти Москвы обеспечат санитарную безопасность во время ЕГЭ

09:34
  • среда
  • 27 мая 2020

Школы перед экзаменами продезинфицируют

Возможность заражения коронавирусной инфекцией во время проведения единых государственных экзаменов должна быть исключена. Власти Москвы обеспечат соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Ракова подчеркнула, что  уже накоплен богатый опыт. В период эпидемии московские школьники были переведены на дистанционное обучение - однако в школах действовали небольшие дежурные группы для учеников 1-4 классов. Сейчас такие группы открыты в детских садах. Посещение дежурных групп было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

"Мы обеспечили безопасность пребывания детей в учебных учреждениях в период пандемии. И этот опыт показал, что мы будем готовы организовать проведение экзаменов для выпускников", - напомнила заммэра журналистам.

По данным столичного департамента образования и науки, в нынешнем году столичные школы оканчивают 57,5 тысячи одиннадцатиклассников. Период ЕГЭ начнется 29 июня. Перед началом экзаменов в школах пройдет генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. После ЕГЭ помещения также продезинфицируют.

При входе в здания установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, у всех входящих будут измерять температуру с помощью бесконтактных термометров, школьников и персонал обеспечат перчатками и масками. Чтобы исключить скопление детей на входе, будет составлен график прихода выпускников на экзамен. Экзаменационные помещения оснастят оборудованием для обеззараживания воздуха. Одиннадцатиклассников рассадят за партами так, чтобы обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 метров, пояснила Ракова.

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