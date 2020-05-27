В Москве за сутки вылечились от COVID-19 почти 6 тысяч пациентов

Число выздоровевших быстро растет

Общее число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 67 тысяч. Только за последние сутки вылечились около 6 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 5 839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458", - сказала заммэра.

По данным ВОЗ за минувшие сутки, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения. Более 343 тысяч человек скончались. В России COVID-19 выявлен у 362 342 человек. 131 129 пациентов выздоровели.

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