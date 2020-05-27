Пелагея подала заявление о разводе с Телегиным

Бракоразводный процесс начался

Певица Пелагея официально подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным.

Как пишет starhit.ru, звезда подала заявление не на мировом, а на судебном участке. Это значит, что ряд вопросов Пелагея и Телегин будут решать при содействии адвокатов. Возможно, спор связан с размером алиментов или разделом имущества. В скором времени супругам назначат дату первого заседания.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Ходили слухи, будто экс-возлюбленные не могут поделить имущество, однако Пелагея заверила, что они расходятся мирно и хотят сохранить добрые отношения ради их дочери Таисии.

По данным СМИ, Телегин живет с новой пассией - предпринимательницей Марией Гончар, которая уже познакомилась с матерью спортсмена. Не исключено, что в скором времени возлюбленные объявят о свадьбе.

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