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Опубликовано видео перехвата американского разведчика российскими Су-35

10:32
  • среда
  • 27 мая 2020

В США действия российских пилотов назвали опасными

"Опасными и непрофессиональными" назвали действия пилотов российских Су-35 американские военные. Пентагону не понравилось, как истребители перехватили самолет-разведчик Poseidon P-8A.

Кадры перехвата опубликовал на своем канале в Youtube Шестой флот ВМС США. Инцидент в небе над Средиземным морем длился около часа. Американские военные заявили, что Су-35 зажали P-8A с двух сторон и мешали ему безопасно маневрировать. По их мнению, действия российских экипажей были "непрофессиональными".

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что полеты самолетов ВКС проходят в соответствии с международными правилами. О перехвате своих разведчиков российскими истребителями ВМС США заявляли уже несколько раз, последний инцидент произошел в апреле.

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