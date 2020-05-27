Более 120 компаний сферы бытовых услуг получили городские меры поддержки

Какую помощь получили предприниматели?

Свыше 120 столичных предприятий сферы бытовых услуг воспользовались городскими мерами поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Организации сферы бытовых услуг, которые арендуют землю или недвижимость у города, могут не платить аренду, пока вынужденно приостановили свою деятельность. Такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму 52,3 млн руб. При этом всего в Москве 2 тыс. 135 предпринимателей в этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки, и совокупный объем поддержки для них может составить около 900 млн руб.", - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Такую же поддержку оказали предприятиям сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, а также образовательным, культурным и спортивным учреждениям, которые приостановили деятельность в связи с режимом временных ограничений. Их освободили от арендной платы с 1 марта по 30 июня включительно, соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Всего этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч столичных компаний.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"