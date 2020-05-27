Подруга Жигунова отказалась считать себя копией Заворотнюк

Она поспорила с подписчиками в соцсети

Журналистка Виктория Ворожбит, которую называют возлюбленной актера Сергея Жигунова, высказалась о своем сходстве с актрисой Анастасией Заворотнюк.

По слухам, Ворожбит и Жигунов, которые познакомились в 2018 году, живут вместе в подмосковном селе Абрамцево.

Многие журналисты и интернет-пользователи считают, что журналистка очень похожа на бывшую возлюбленную Жигунова - звезду сериала "Моя прекрасная няня". У нее такие же темные волосы, пухлые губы и выразительные черты лица. Ворожбит даже называют копией Заворотнюк.

"Да вы просто Настя Заворотнюк", - такой комментарий оставили под последним фото Ворожбит в Instagram. "Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит, - с достоинством ответила журналистка. - Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты".

Один из подписчиков вступился за Ворожбит и выразил мнение, что у них с Заворотнюк нет ничего общего. "Ну слава богу, хоть у кого-то глаза есть, а не только хайп", - написала Виктория.

Как сообщалось ранее, бывший муж затаил на Ворожбит обиду из-за того, что она ушла к Жигунову. Экс-супруг через суд потребовал от нее возместить половину средств, уплаченных по ипотеке. До окончания разбирательств суд запретил журналистке пользоваться автомобилем Lexus и квартирой в Находке.

Напомним, что в 1985 году Сергей Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. В марте 2007 года они развелись. Тогда же стало известно о романе Жигунова с Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к бывшей жене, причем они снова официально оформили свои отношения.

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