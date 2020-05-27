Социальные помощники выполнили почти 400 тысяч заявок москвичей

По поручению мэра Москвы был сформирован уникальный сервис обслуживания на дому горожан, находящихся в режиме самоизоляции

Соцпомощники выполнили почти 400 тысяч заявок жителей столицы за два месяца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Два месяца назад мы попросили оставаться дома наших пенсионеров и тех людей, которые имеют хронические заболевания. Конечно, вводя ограничения, мы не могли не предложить помощь на этот непростой период времени. Поэтому по поручению мэра Москвы мы сформировали уникальный сервис обслуживания на дому горожан, находящихся в режиме самоизоляции. Заявки на социальные услуги от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимает горячая линия. За время самоизоляции жители не только столицы, но и регионов обратились в колл-центр более одного миллиона раз. За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тыс. заявок на получение различных социальных услуг", - приводятся в материале слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Уточняется, москвичи оставили заявки на оказание более чем 437 тысяч социальных услуг. 90% из них социальные помощники уже выполнили, остальные находятся в работе. Заявки принимают сотрудники специальной горячей линии. За два месяца на нее поступило 1 млн 149 тыс. 873 звонка. При этом чаще всего москвичи просили купить и доставить лекарства (39%) и продукты (27%), а также привезти дрова и уголь на дачные участки (6%). Запросы на доставку товаров первой необходимости составляют 3% от всех обращений. Чаще это шампуни, детские пеленки и подгузники, спички и свечи, мыло, средства индивидуальной защиты. Также жители просили газеты, цветы и даже семена для рассады.

Кроме того, социальные помощники выгуливают домашних животных горожан, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. Среди пород, которые встречались чаще всего, оказались такса, шпиц и чихуа-хуа. Более тысячи раз соцпомощникам приходилось покупать и доставлять корма для питомцев.

Как поясняется, больше всего обращений, связанных с получением социальных услуг, поступило в колл-центр в апреле. В неделю количество заявок увеличивалось в среднем на 110%. В начале мая темп прироста замедлился. В апреле москвичи заказали на 38% больше услуг, чем в мае - 270 тыс. 31 против 167 тыс. 280. При этом спрос на покупку и доставку товаров первой необходимости вырос на 13%, а на покупку и доставку продуктов упал на 17%.

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