Пройдет 18 дистанционных мастер-классов

Онлайн-акция "День без турникетов" начнется в столице 28 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках акции "День без турникетов" с 28 по 30 мая пройдет 18 дистанционных мастер-классов", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, слова которой приводятся в материале, мастер-классы проведут представители конструкторского бюро, детского технопарка, столярной мастерской, школы полетов и других партнеров проекта. Трансляции будут организованы на сайте акции.

"Это уже второй "День без турникетов", который пройдет онлайн. Вместе с москвичами присоединиться к акции могут все желающие независимо от города проживания. Образовательные проекты, мастерские и технологичные компании подготовили для зрителей 18 дистанционных занятий", - отметила Наталья Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что "День без турникетов" проходит в столице с 2012 года. За это время в нем приняли участие более 120 тыс. человек и свыше 200 организаций.

Уточняется, что мастер-классы рассчитаны на аудиторию разного возраста. Среди тем - основы 3D-моделирования и компьютерной анимации, принципы пилотирования самолетов, искусство скетчинга и приготовление мороженого.

"Так, киностудия "Союзмультфильм" приглашает на "Онлайн-мультчтения", посвященные историям о героях "Простоквашино". На онлайн-уроке от детской школы программирования слушатели напишут свой первый код. Образовательная платформа "Учи.ру" проведет мастер-класс для родителей по развитию аналитического мышления у ребенка. Спикером выступит преподаватель по логике Высшей школы экономики Тарас Пащенко. Он объяснит, как научить детей принимать взвешенные решения и последовательно мыслить", - говорится в материале.

Кроме того, мастер-классы проведут детский технопарк "Калибр", летная школа, дизайн-студия, кондитерское производство, столярная мастерская, конструкторское бюро, фермерское хозяйство и другие партнеры акции.

"Для всех желающих на сайте проекта также доступно 23 видеоэкскурсии по популярным площадкам столицы. Их посмотрели уже более 19 тыс. пользователей", - приводятся в материале слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

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