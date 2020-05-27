"Я самый счастливый": Овечкин стал отцом во второй раз

Малыша назвали Ильей

Хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская снова стали родителями. 26-летняя красавица подарила мужу сына, которого назвали Ильей.

"Родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. Мы самые счастливые", - написала Шубская в Instagram. Ребенок весит 3,8 килограмма, его рост составляет 55 сантиметров.

Модель опубликовала фото из роддома. Она держит малыша на руках, а хоккеист склонился над ними для общего снимка.

"Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! - написал Овечкин. - Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!"

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и дочь покойной актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак, а свадьбу отметили только в июле 2017 года. В 2018 году у них родился сын Сергей.

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