ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я самый счастливый": Овечкин стал отцом во второй раз

11:07
  • среда
  • 27 мая 2020

Малыша назвали Ильей

Хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская снова стали родителями. 26-летняя красавица подарила мужу сына, которого назвали Ильей. 

Самоизолировавшийся Овечкин сбрил бороду на фоне танцующей жены
Овечкин сыграл в хоккей с годовалым сыном и собакой

"Родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. Мы самые счастливые", - написала Шубская в Instagram. Ребенок весит 3,8 килограмма, его рост составляет 55 сантиметров.

Модель опубликовала фото из роддома. Она держит малыша на руках, а хоккеист склонился над ними для общего снимка. 

"Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! - написал Овечкин. - Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!" 

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и дочь покойной актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак, а свадьбу отметили только в июле 2017 года. В 2018 году у них родился сын Сергей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.