Проект #Москвастобой подготовил онлайн-программу ко Дню библиотек

Доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки

Онлайн-программу к общероссийскому дню библиотек подготовил проект #Москвастобой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного Комитета по туризму.

"27 мая, в общероссийский день библиотек, культурно-образовательный проект #Москвастобой представляет специальную литературную программу. Она подготовлена вместе с Российской государственной библиотекой - одной из крупнейших публичных библиотек мира, а также с Российской государственной детской библиотекой и Центральной библиотекой имени Некрасова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сайте проекта #Москвастобой доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки, посвященные истории ее образования, архитектурным особенностям и многообразию фондов. Зрители могут не выходя из дома побывать в исторических залах Дома Пашкова, где размещались первые коллекции библиотеки, а сегодня хранятся древние рукописи, нотные и картографические издания.

"Сотрудники библиотек приглашают на онлайн-экскурсии по историческим залам и временным экспозициям. Они расскажут о своих познавательных проектах, о редких изданиях и работе с ними. А еще посетителей портала ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений", - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

#Москвастобой - онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с более чем 50 культурными площадками города. С его помощью можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Специально для проекта записано больше 120 видеоэкскурсий.

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