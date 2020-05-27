ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект #Москвастобой подготовил онлайн-программу ко Дню библиотек

11:21
  • среда
  • 27 мая 2020

Доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки

Онлайн-программу к общероссийскому дню библиотек подготовил проект #Москвастобой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного Комитета по туризму.

"27 мая, в общероссийский день библиотек, культурно-образовательный проект #Москвастобой представляет специальную литературную программу. Она подготовлена вместе с Российской государственной библиотекой - одной из крупнейших публичных библиотек мира, а также с Российской государственной детской библиотекой и Центральной библиотекой имени Некрасова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сайте проекта #Москвастобой доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки, посвященные истории ее образования, архитектурным особенностям и многообразию фондов. Зрители могут не выходя из дома побывать в исторических залах Дома Пашкова, где размещались первые коллекции библиотеки, а сегодня хранятся древние рукописи, нотные и картографические издания.

"Сотрудники библиотек приглашают на онлайн-экскурсии по историческим залам и временным экспозициям. Они расскажут о своих познавательных проектах, о редких изданиях и работе с ними. А еще посетителей портала ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений", - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

#Москвастобой - онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с более чем 50 культурными площадками города. С его помощью можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Специально для проекта записано больше 120 видеоэкскурсий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Библиотека
Библиотека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.