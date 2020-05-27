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Ракова: записаться на определяющий антитела к COVID-19 тест можно только дистанционно

11:27
  • среда
  • 27 мая 2020

Результаты будут доступны в электронной медкарте

Бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции доступен для москвичей с 27 мая. Записаться на него можно только дистанционно, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде. Предварительно запись открывается на 14 дней вперед. Москвич может записаться в ближайшую к месту его проживания поликлинику, в созданную для этого точку", - сказала Ракова журналистам.

По словам вице-мэра, результаты анализа будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте. Итоги теста снабдят комментариями. В случае, если показатели отличаются от нормы, жителю столицы объяснят, какие действия ему необходимо предпринять.

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