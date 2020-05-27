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"В цветнике": Петренко показал милое фото с женой и дочками

11:40
  • среда
  • 27 мая 2020

В их семье любят фотографироваться

Актер Игорь Петренко опубликовал в Instagram редкий снимок. В кадр попала вся его дружная семья: 29-летняя жена Кристина Бродская и три дочери - пятилетняя София-Каролина, трехлетняя Мария, годовалая Ева.  
Жена Петренко рассказала о бедственном положении семьи

В апреле Петренко и его девочки начали читать книгу "Приключения желтого чемоданчика". Время от времени актер публикует забавные фотографии, сделанные Бродской по мотивам прочитанной главы. Недавно Петренко и Бродская открыли семейную фотостудию, так что снимки получаются весьма оригинальными и качественными. 

На последнем фото из этой серии звездное семейство собралось возле желтого чемоданчика, в котором лежит музыкальный проигрыватель. "Глава одиннадцатая. Все объяснилось", - подписал снимок Петренко.

- Какие вы все славные, - умиляются в Сети.  

- Какая прелесть! Лапочки. 

- Так вот что в вашем желтом чемоданчике. 

- Игорь в цветнике!

- Прекрасное фото! Сказка продолжается. 

Напомним, что 42-летний Игорь Петренко был женат на актрисах Ирине Леоновой и Екатерине Климовой. Вторая жена подарила ему сыновей Матвея и Корнея. Ради них экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения. 

Видео: Петренко впервые вывел в свет годовалую дочь

 

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