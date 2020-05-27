"В цветнике": Петренко показал милое фото с женой и дочками

В их семье любят фотографироваться

Актер Игорь Петренко опубликовал в Instagram редкий снимок. В кадр попала вся его дружная семья: 29-летняя жена Кристина Бродская и три дочери - пятилетняя София-Каролина, трехлетняя Мария, годовалая Ева.

В апреле Петренко и его девочки начали читать книгу "Приключения желтого чемоданчика". Время от времени актер публикует забавные фотографии, сделанные Бродской по мотивам прочитанной главы. Недавно Петренко и Бродская открыли семейную фотостудию, так что снимки получаются весьма оригинальными и качественными.

На последнем фото из этой серии звездное семейство собралось возле желтого чемоданчика, в котором лежит музыкальный проигрыватель. "Глава одиннадцатая. Все объяснилось", - подписал снимок Петренко.

- Какие вы все славные, - умиляются в Сети.

- Какая прелесть! Лапочки.

- Так вот что в вашем желтом чемоданчике.

- Игорь в цветнике!

- Прекрасное фото! Сказка продолжается.

Напомним, что 42-летний Игорь Петренко был женат на актрисах Ирине Леоновой и Екатерине Климовой. Вторая жена подарила ему сыновей Матвея и Корнея. Ради них экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения.

Видео: Петренко впервые вывел в свет годовалую дочь

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