"Карлик с Украины": Шредер поставил на место посла Незалежной в Германии

Дипломат пытался критиковать экс-канцлера за высказывания о Крыме

Критические высказывания посла Украины никого в Германии не интересуют, заявил Герхард Шредер . Экс-канцлер не намерен менять своего мнения по поводу бессмысленных – особенно в условиях глобального кризиса – санкций против России. Политик резко ответил на критику, прозвучавшую в его адрес за позицию по принадлежности Крыма.

"Не нужно практиковать санкции друг к другу. Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?" - сказал Шредер в новом подкасте, первый выпуск которого вышел 26 мая.

Передача была посвящена борьбе с коронавирусом. Бывший канцлер в беседе с ведущим заявил, что в нынешних условиях нужно больше международного сотрудничества, а не ограничительных мер.

Посол Украины Андрей Мельник обрушился с критикой на Шредера за его высказывания о Крыме. 3 мая в интервью газете Der Tagesspiegel политик заявил, что санкции против России не имеют смысла, они не в состоянии принудить ее к чему-либо. Шредер подчеркнул: ни один президент России не вернет полуостров Украине. Позицию экс-канцлера поддержали многие немецкие политики.

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