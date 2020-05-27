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"Развод продлевает жизнь": Нагиев поддержал ушедшую от мужа Муцениеце

12:16
  • среда
  • 27 мая 2020

Она старается не унывать

Актриса Агата Муцениеце, которая разводится с актером Павлом Прилучным, запомнила ценный совет от коллеги Дмитрия Нагиева. 
"Прости меня": Муцениеце пожелала Прилучному найти новую любовь

Муцениеце и Нагиев работают вместе на шоу "Голос. Дети". По словам артистки, ей комфортно сотрудничать с таким опытным и профессиональным шоуменом. Порой тот делится с ней житейским опытом.  

"Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: "Развод продлевает жизнь". Я его слова запомнила", - цитирует Муцениеце 7days.ru

Актриса сказала, что старается не обращать внимание на слухи и домыслы, которыми оброс ее развод с Прилучным. У звезды есть более важные дела, чем пустые переживания, - воспитание детей и работа. И хотя решение о разводе далось ей непросто, она старается не унывать.

Агата Муцениеце признавалась, что Прилучный поднимал на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Новость о их разводе актуализировала тему домашнего насилия. У актрисы на этот счет однозначное мнение.

"Ни одно существо на земле, ни животное, ни человек, не заслуживает никакого рода насилия! Каждое утро просыпаюсь с мыслью, что мир должен стать добрее и я не утрачу веру в любовь несмотря ни на что. Все жизненные трудности - это уроки, которые помогают становлению личности", - заявила Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. 1 июня их ждут в Головинском суде Москвы. 

Видео: Муцениеце рассказала о побоях со стороны Прилучного

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