"Развод продлевает жизнь": Нагиев поддержал ушедшую от мужа Муцениеце

Она старается не унывать
Актриса Агата Муцениеце, которая разводится с актером Павлом Прилучным, запомнила ценный совет от коллеги Дмитрия Нагиева.
Муцениеце и Нагиев работают вместе на шоу "Голос. Дети". По словам артистки, ей комфортно сотрудничать с таким опытным и профессиональным шоуменом. Порой тот делится с ней житейским опытом.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: "Развод продлевает жизнь". Я его слова запомнила", - цитирует Муцениеце 7days.ru.
Актриса сказала, что старается не обращать внимание на слухи и домыслы, которыми оброс ее развод с Прилучным. У звезды есть более важные дела, чем пустые переживания, - воспитание детей и работа. И хотя решение о разводе далось ей непросто, она старается не унывать.
Агата Муцениеце признавалась, что Прилучный поднимал на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Новость о их разводе актуализировала тему домашнего насилия. У актрисы на этот счет однозначное мнение.
"Ни одно существо на земле, ни животное, ни человек, не заслуживает никакого рода насилия! Каждое утро просыпаюсь с мыслью, что мир должен стать добрее и я не утрачу веру в любовь несмотря ни на что. Все жизненные трудности - это уроки, которые помогают становлению личности", - заявила Муцениеце.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. 1 июня их ждут в Головинском суде Москвы.
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