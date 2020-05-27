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Кузнецова предложила распространить детские выплаты на 16-17-летних

12:47
  • среда
  • 27 мая 2020

Омбудсмен подчеркивает, что подростки также находятся на попечении родителей

Инициированные президентом России Владимиром Путиным выплаты на детей от 3 до 15 лет целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, убеждена Анна Кузнецова. Уполномоченный по правам ребенка получила множество обращений от родителей с подобными просьбами.
Путин насчитал 12 миллионов заявок на детские выплаты

Кузнецова отметила, что большинство подростков в этом возрасте все еще продолжают обучение и находятся на попечении родителей – так что о полноценном трудоустройстве речи идти не может. При этом потребительская корзина у молодых людей фактически такая же, как у взрослого человека.

"Мы направили еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ…", - сообщила Кузнецова.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно должны начаться с 1 июня. Обеспечить меры поддержки россиянам в ситуации с коронавирусом поручил правительству президент Владимир Путин, напоминает РИА Новости.

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