Жена Щербакова пристыдила жалующихся на безденежье звезд

А кому сейчас легко?

Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова, критически высказалась о знаменитостях, которые жалуются на свое финансовое положение из-за карантина.

"Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать. <…> При этом некоторые из них живут в дорогущих особняках, у кого-то вилла в Швейцарии...", - сказала kp.ru Бронзова, добавив, что многие звезды шоу-бизнеса получают гонорары за участие в ток-шоу.

По ее словам, Борис Щербаков никогда бы не пожаловался на безденежье. Сейчас он не работает, супруги получают пенсию и тратят сбережения, отложенные на путешествие. Как и многим другим, им пришлось затянуть пояса.

По мнению Бронзовой, тяжелее всего сейчас приходится молодым и малоизвестным актерам. Некоторые известные актеры не поскупились и оказали своим пожилым коллегам финансовую помощь. "Вот в таких поступках проявляются люди", - говорит жена Щербакова.

Во время самоизоляции Щербаков и Бронзова отдыхают на даче. Актер режет по дереву иконы, а его супруга пишет роман.

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