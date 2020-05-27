Жена Щербакова пристыдила жалующихся на безденежье звезд

А кому сейчас легко?
Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова, критически высказалась о знаменитостях, которые жалуются на свое финансовое положение из-за карантина.
"Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать. <…> При этом некоторые из них живут в дорогущих особняках, у кого-то вилла в Швейцарии...", - сказала kp.ru Бронзова, добавив, что многие звезды шоу-бизнеса получают гонорары за участие в ток-шоу.
По ее словам, Борис Щербаков никогда бы не пожаловался на безденежье. Сейчас он не работает, супруги получают пенсию и тратят сбережения, отложенные на путешествие. Как и многим другим, им пришлось затянуть пояса.
По мнению Бронзовой, тяжелее всего сейчас приходится молодым и малоизвестным актерам. Некоторые известные актеры не поскупились и оказали своим пожилым коллегам финансовую помощь. "Вот в таких поступках проявляются люди", - говорит жена Щербакова.
Во время самоизоляции Щербаков и Бронзова отдыхают на даче. Актер режет по дереву иконы, а его супруга пишет роман.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"