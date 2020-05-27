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Доплаты на детей получили более 14 тысяч безработных жителей Подмосковья

13:11
  • среда
  • 27 мая 2020

Выплачивать пособие будут 3 месяца

Оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом жители Московской области получили доплаты на детей. К положенному ежемесячному пособию по безработице прибавилось 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.
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"Дополнительные ежемесячные выплаты к пособию по безработице в апреле-июне 2020 года в размере 3 тысяч рублей на ребенка семьям, в которых родители являются безработными, получили 14 057 человек", - цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области главу ведомства Ирину Фаевскую.

О выделении из резервного фонда страны средств на поддержку потерявших работу родителей несовершеннолетних детей ранее заявил президент России Владимир Путин. Такие семьи будут получать по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев.

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