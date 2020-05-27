В Госдуме обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Для бизнеса предусмотрены кредитные каникулы

Поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса в среду обсудили в Госдуме. В рамках правительственного часа выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, несмотря на снижение ВВП на 5 процентов в этом году, уже в следующем ожидается рост экономики - до 2,8 процента. Инфляция остаётся на низком уровне. Текущие цены на нефть позволяют выполнить все финансовые обязательства. Общий объём антикризисных пакетов для поддержки экономики уже превысил три миллиарда рублей. Для бизнеса также предусмотрены кредитные каникулы, программа снижения социальных взносов, налоговые отсрочки и уменьшение административных нагрузок.

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