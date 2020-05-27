ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 2-летней Анастасии

У девочки двусторонний врождённый высокий вывих бедра

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение двухлетней Анастасии Калининой. О ней мы рассказали 26 мая.

Сумма для семьи неподъёмная - более четырёх миллионов рублей. Из них осталось собрать почти 1 миллион 800 тысяч. За прошедший день на счёт фонда поступило свыше двух с половиной миллионов рублей.

Сумма сбора - 4 361 308 рублей.

Собрано средств - 2 576 711 рублей.

Осталось собрать - 1 784 597 рублей.

Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребенку шанс на полноценную жизнь. У Насти двусторонний врождённый высокий вывих бедра. После операции она станет абсолютно здоровой. Собрать оставшиеся средства мы можем все вместе.

Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы будем благодарны нашим зрителям за каждый рубль, перечисленный на помощь ребенку.

Банковские реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Калининой Анастасии, программа 996​

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