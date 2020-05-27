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Москвичей предупредили о наступлении июльской жары

13:31
  • среда
  • 27 мая 2020

В субботу потеплеет до 25 градусов

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о наступлении жаркой погоды. 

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"Выходные дни будут очень отличаться и по температурному режиму, и по режиму осадков", - цитирует синоптика РИА Новости

В ночь на субботу, 30 мая, местами возможны кратковременные дожди с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. Днем ожидается 23-25 градусов тепла. Такая высокая температура характерна для середины июля, отметила Татьяна Позднякова. 

Однако в воскресенье погода изменится. 31 мая столбики термометров покажут 14-19 градусов. Ветер в течение дня может усилиться до 12-17 метров в секунду.

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