Сотни американцев вышли на улицы после убийства полицейским чернокожего мужчины

Бунтуют жители Миннеаполиса

Смерть чернокожего жителя американского Миннеаполиса во время ареста с применением силы стала поводом для бунта горожан. Сотни людей собрались возле полицейского участка, разбили в здании окно. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Гражданина США африканского происхождения арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Его обвинили в том, что он, якобы, расплатился поддельным чеком. Полицейские выволокли мужчину из автомобиля, уложили на асфальт и придавили коленом. Задержанный стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позже выяснилось, что у мужчины были проблемы со здоровьем. На видео, которое широко распространилось в соцсетях, горожане опознали погибшего. Это 46-летний охранник Джордж Флойд – по отзывам друзей и знакомых, добропорядочный гражданин и ответственный работник, пишет The Guardian.

Мэр Миннеаполиса принес извинения горожанам, свое возмущение уже выразили некоторые американские политики. Обстоятельства смерти Флойда расследует ФБР.

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