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"Каждый шаг отслеживал": вскрылась правда о браке Гагариной и Исхакова

14:13
  • среда
  • 27 мая 2020

Звезда устала от чрезмерной опеки?

Поклонники гадают о причинах предполагаемого развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Долгие годы пара считалась образцовой - и вдруг слухи о расставании, которые супруги не подтверждают и не опровергают. Знакомые певицы и фотографа рассказали, почему их союз мог распасться. 
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По одной из версий, Гагарина устала от опеки со стороны Исхакова. Якобы он всюду ездил с женой и доставал ее нравоучениями. "В быту все должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля. Она пыталась подстраиваться, угождать, но, видимо, устала", - рассказала kp.ru знакомая певицы. 

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Исхаков пытался контролировать все действия Гагариной. "Каждый шаг отслеживал. <...> Дмитрий поменял ее образ жизни. Полина стала домоседкой, если выходит в свет, то для работы", - говорит Сазыкина.  

В окружении пары называют еще одну причину предполагаемого развода - деньги. Когда они поженились, певица еще не успела прославиться на всю страну. Сейчас она успешна и богата. По данным СМИ, Исхаков зарабатывает в 100 раз меньше Гагариной. "Ей было 26 лет, она его боготворила. А потом переросла его", - сказал один из источников издания. 

По слухам, скандалы стали нормой в семье Гагариной и Исхакова. Будто бы певица истязает себя диетами и порой оказывается на грани нервного срыва. 

"Полина - перфекционистка, высокие требования предъявляет и к себе, и к другим. Она ранимая, вспыльчивая, нервы оголены. Плюс постоянно на диете, а это колоссальное нервное напряжение", - заявила певица Варвара.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

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