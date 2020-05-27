Украинский суд запретил нацистскую символику 14-й дивизии СС "Галичина"

Иск был подан главой Украинского еврейского комитета

Символы и опознавательные знаки 14-й дивизии СС "Галичина" являются символикой нацистского режима. К такому выводу пришел окружной административный суд Киева, рассмотрев иск, поданный главой Украинского еврейского комитета.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский, решением суда признаны противоправными действия Украинского института национальной памяти, а также его главы Владимира Вятровича. Суд напомнил, что распространение или публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима на Украине запрещено.

На Украине действует закон о запрете символики тоталитарных режимов – его еще называют "законом о декоммунизации". Он касается не только символов СССР, но и нацистской Германии. Депутат Верховной рады, бывший директор Украинского института национальной памяти Вятрович неоднократно оправдывал открытое чествование ветеранов дивизии СС "Галичина" в Незалежной тем, что эти символы, якобы, не имеют отношения к нацизму и не подпадают под действие закона.

Иск против бывшего главы Института нацпамяти подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он потребовал привлечь депутата к ответственности за подобные публичные заявления. Решение суда, принятое в пользу истца, нардеп Бужанский назвал победой справедливости, здравого смысла и закона, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"