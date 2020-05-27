ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский суд запретил нацистскую символику 14-й дивизии СС "Галичина"

14:15
  • среда
  • 27 мая 2020

Иск был подан главой Украинского еврейского комитета

Символы и опознавательные знаки 14-й дивизии СС "Галичина" являются символикой нацистского режима. К такому выводу пришел окружной административный суд Киева, рассмотрев иск, поданный главой Украинского еврейского комитета.
Украинского священника уличили в пропаганде нацизма

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский, решением суда признаны противоправными действия Украинского института национальной памяти, а также его главы Владимира Вятровича. Суд напомнил, что распространение или публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима на Украине запрещено.

На Украине действует закон о запрете символики тоталитарных режимов – его еще называют "законом о декоммунизации". Он касается не только символов СССР, но и нацистской Германии. Депутат Верховной рады, бывший директор Украинского института национальной памяти Вятрович неоднократно оправдывал открытое чествование ветеранов дивизии СС "Галичина" в Незалежной тем, что эти символы, якобы, не имеют отношения к нацизму и не подпадают под действие закона.

Иск против бывшего главы Института нацпамяти подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он потребовал привлечь депутата к ответственности за подобные публичные заявления. Решение суда, принятое в пользу истца, нардеп Бужанский назвал победой справедливости, здравого смысла и закона, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские радикалы
Украинские радикалы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.