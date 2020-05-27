"Меня еле откачали": Анна Уколова рассказала о своем чудесном спасении

На долю актрисы выпало немало испытаний

42-летняя актриса Анна Уколова рассказала о непростых событиях в своей жизни. Как оказалось, она чудом уцелела во время родов - пуповина обвилась вокруг шеи.

"Меня еле откачали. На вертолете прислали донорскую кровь. Да, я помирала. Счет шел на секунды... Спасли", - сообщила актриса в программе "Судьба человека".

В шесть лет ее отец уехал работать на Камчатку, где встретил новую любовь. Мама не настраивала дочь против отца, боялась травмировать детскую психику. Благодаря этому Уколова не затаила на отца обиду.

"Слава Богу, что папа бросил нас в то время. Если бы этого не случилось, я бы никогда не стала актрисой", - уверена она.

Во время интервью Борис Корчевников сказал, что его тоже воспитывала мама. Как пишет портал dni.ru, от таких разговоров Уколова даже прослезилась.

Сейчас актриса счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Пугачевым. Они воспитывают сына Макара.

В 2011 году актриса пережила еще одно испытание: супруг попал в ДТП и несколько дней лежал в реанимации. Уколова приходила к нему каждый вечер после работы, держала за руку, разговаривала. В итоге муж выздоровел, а перенервничавшая актриса похудела на 10 килограммов.

Анна Уколова сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Географ глобус пропил", "Папа", "Жить", "Домашний арест", "Ивановы-Ивановы" и так далее.

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