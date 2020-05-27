ФСБ изъяла у подпольных оружейников новейшие винтовки и автоматы

Уничтожены 13 нелегальных мастерских

Деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия прекращена благодаря масштабной операции ФСБ. Оперативные действия предпринимались в российских регионах от Крыма до Дальнего Востока. В нелегальном бизнесе оказались задействованы жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.

Сотрудники спецслужб изъяли 188 единиц огнестрельного оружия. Среди прочего - снайперские винтовки спецназа "Винторез", а также новейшие образцы автоматов Калашникова. Также изъяты американские M-16 и M-4, пистолеты Ярыгина, Стечкина и другие, а также три гранатомета: РПГ-7В, РПГ-26, подствольный ГП-25.

В мастерских нашлись и раритеты – большое количество оружия времен Великой Отечественной войны. Оперативники также конфисковали 20 килограммов взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и глушители, сказано в пресс-релизе ведомства.

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