ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ изъяла у подпольных оружейников новейшие винтовки и автоматы

14:45
  • среда
  • 27 мая 2020

Уничтожены 13 нелегальных мастерских

Деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия прекращена благодаря масштабной операции ФСБ. Оперативные действия предпринимались в российских регионах от Крыма до Дальнего Востока. В нелегальном бизнесе оказались задействованы жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.
США снабжают оружием сирийских боевиков

Сотрудники спецслужб изъяли 188 единиц огнестрельного оружия. Среди прочего - снайперские винтовки спецназа "Винторез", а также новейшие образцы автоматов Калашникова. Также изъяты американские M-16 и M-4, пистолеты Ярыгина, Стечкина и другие, а также три гранатомета: РПГ-7В, РПГ-26, подствольный ГП-25.

В мастерских нашлись и раритеты – большое количество оружия времен Великой Отечественной войны. Оперативники также конфисковали 20 килограммов взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и глушители, сказано в пресс-релизе ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ РФ проводят спецоперацию
Сотрудники ФСБ РФ проводят спецоперацию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.