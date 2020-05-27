Кремль ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к параду Победы

В режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки

Ситуация с коронавирусом еще улучшится до 24 июня – дня, на который назначен парад Победы, предполагают в Кремле. В запасе еще целый месяц, за это время в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируется положительная тенденция. Поэтому исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения, и будут внесены соответствующие корректировки", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу 26 мая объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства приказал начать подготовку и при этом исключить любые риски для здоровья участников парада. По словам Путина, он выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, напоминает ТАСС.

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