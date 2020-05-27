Королева разрешила Борису Джонсону пробежки во дворце

Премьер также получил право пользоваться теннисным кортом

Королева Елизавета II разрешила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону устраивать пробежки вокруг Букингемского дворца.

Как пишет Express, такое решение было принято из-за обеспокоенности, связанной со здоровьем и безопасностью политика. Известно, что Джонсон, недавно переболевший коронавирусом, любит устраивать пробежки в общественных местах.

Помимо садовой территории, премьеру можно также пользоваться королевским теннисным кортом. Сама Елизавета II находится в Виндзорском замке. Там она, по данным британских СМИ, ежедневно занимается верховой ездой.

Ранее Джонсон пожаловался, что после излечения от COVID-19 у него ухудшилось зрение. Впервые за долгое время ему пришлось надеть очки.

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