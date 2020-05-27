ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Королева разрешила Борису Джонсону пробежки во дворце

15:13
  • среда
  • 27 мая 2020

Премьер также получил право пользоваться теннисным кортом

Королева Елизавета II разрешила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону устраивать пробежки вокруг Букингемского дворца.

Борис Джонсон стал папой
Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса
На грани жизни и смерти: Борис Джонсон рассказал, кто ему помог в реанимации

Как пишет Express, такое решение было принято из-за обеспокоенности, связанной со здоровьем и безопасностью политика. Известно, что Джонсон, недавно переболевший коронавирусом, любит устраивать пробежки в общественных местах.

Помимо садовой территории, премьеру можно также пользоваться королевским теннисным кортом. Сама Елизавета II находится в Виндзорском замке. Там она, по данным британских СМИ, ежедневно занимается верховой ездой.

Ранее Джонсон пожаловался, что после излечения от COVID-19 у него ухудшилось зрение. Впервые за долгое время ему пришлось надеть очки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон занимается бегом
Борис Джонсон занимается бегом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.