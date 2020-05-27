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Что категорически нельзя делать на Вознесение Господне

15:42
  • среда
  • 27 мая 2020

Пасхальный период подошел к концу

28 мая россияне отмечают Вознесение Господне - один из 12 главных православных праздников, который приходится на 40-й день после Пасхи.  
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Праздник отсылает к событиям, подробно описанным в новозаветной книге "Деяния святых апостолов". После своего воскрешения Иисус провел на земле 40 дней. В последний день он взошел на гору Елеон и произнес проповедь. Он призвал учеников быть его свидетелями, а затем вознесся на небеса. 

На Вознесение священнослужители надевают красные облачения. Паломники в этот день посещают монастырь на горе Елеон. Верующие идут в церковь - сначала на всенощное бдение, которое проходит в ночь на 28 мая, а потом на литургию. Из-за эпидемии COVID-19 россиянам придется следить за богослужением онлайн. После службы принято садиться за праздничный стол. 

Как и другие праздники, Вознесение Господне сопряжено с рядом запретов. К примеру, в этот день не рекомендуется работать. Это не касается ежедневных бытовых дел.  

28 мая нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", так как пасхальный период подошел к концу и из храмов выносят Плащаницу.

На праздник стоит воздержаться от алкоголя, курения, любовных утех, чревоугодия и безудержного веселья. Нужно соблюдать умеренность во всем. 

Согласно поверьям, на Вознесение Иисус ходит по земле под видом нищего, поэтому в этот день не стоит отказывать в милостыне. Также запрещено плеваться и мусорить на улице. Иначе, как говорят в народе, можно ненароком попасть на Христа. 

28 мая нельзя ругаться, драться, сквернословить. Желательно вообще воздерживаться от негативных мыслей и переживаний.

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