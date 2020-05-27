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Определено время, когда коронавирус "впадет в спячку"

15:35
  • среда
  • 27 мая 2020

Инфекцию трудно будет найти

Первые две недели лета коронавирусная инфекция еще будет активно распространяться. Но в середине июня COVID-19 "впадет в спячку", считает зам директора Научно- исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова" Николай Филатов.
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"Я думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, его даже найти будет трудно. Мои знания в области развития эпидемического процесса позволяют мне сделать такой вывод", - сказал Филатов в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

В России с начала пандемии зарегистрировано 370 680 случаев заражения COVID-19. Скончались 3 968 пациентов, 142 208 человек выздоровели. В мире число зараженных превысило 5,5 миллиона человек.

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