В Кремле допустили выходной в день Парада Победы

Это произойдет с большой долей вероятности, сказал Дмитрий Песков

В Кремле допустили возможность объявления 24 июня – день, когда в России пройдут Парады Победы – выходным днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"День проведения парада Победы с большой долей вероятности станет выходным", - заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, ко времени проведения Парада режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

Накануне президент Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства приказал начать подготовку и при этом исключить любые риски для здоровья участников парада.

По словам Путина, он выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный Парад Победителей. Приглашения на Парад Победы в Москве 24 июня будут возобновлены для лидеров стран СНГ, отметил в среду Песков.

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