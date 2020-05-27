ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле допустили выходной в день Парада Победы

15:29
  • среда
  • 27 мая 2020

Это произойдет с большой долей вероятности, сказал Дмитрий Песков

В Кремле допустили возможность объявления 24 июня – день, когда в России пройдут Парады Победы – выходным днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к параду Победы
Путин приказал начать подготовку к Параду Победы 24 июня

"День проведения парада Победы с большой долей вероятности станет выходным", - заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, ко времени проведения Парада режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

Накануне президент Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства приказал начать подготовку и при этом исключить любые риски для здоровья участников парада.

По словам Путина, он выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный Парад Победителей. Приглашения на Парад Победы в Москве 24 июня будут возобновлены для лидеров стран СНГ, отметил в среду Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Прохода военной техники по Тверской улице
Прохода военной техники по Тверской улице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.