Московским водителям отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска

В веденных при оформлении данных была ошибка

Около 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска отменила Московская административная дорожная инспекция водителям. Они допустили ошибку в номере автомобиля во время привязки транспорта к цифровому документу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту", - заявил заммэра.

Ликсутов напомнил, что автовладельцам, которые неверно ввели номер машины, необходимо его скорректировать. Пока действет режим самоизоляции, передвигаться без пропуска нельзя. А подать заявление на отмену штрафа можно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. В

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