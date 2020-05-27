В Москве наказали мать, посадившую за руль авто ребенка

Женщина признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия
Жительница Москвы, которая "дала порулить" автомобилем ребенку, оштрафована на 50 тысяч рублей.
Елена Лапутина признала виновной по делу о "Вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", сообщили ТАСС в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.
Ранее женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Инцидент произошел 25 января. Москвичка взяла в каршеринг автомобиль и отправилась кататься по Москве. Затем она посадила за руль своего малолетнего сына. В это время на заднем сидении был еще один ее ребенок. Этот момент заснял видеорегистратор, установленный в машине.
Видео: женщина посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля в МосквеВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"