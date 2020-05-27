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В Москве наказали мать, посадившую за руль авто ребенка

16:18
  • среда
  • 27 мая 2020

Женщина признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия

Жительница Москвы, которая "дала порулить" автомобилем ребенку, оштрафована на 50 тысяч рублей.

Елена Лапутина признала виновной по делу о "Вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", сообщили ТАСС в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

Ранее женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 25 января. Москвичка взяла в каршеринг автомобиль и отправилась кататься по Москве. Затем она посадила за руль своего малолетнего сына. В это время на заднем сидении был еще один ее ребенок. Этот момент заснял видеорегистратор, установленный в машине.

Видео: женщина посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля в Москве

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Ребенок за рулем
Ребенок за рулем
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