ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва готова к проведению Парада Победы 24 июня

16:29
  • среда
  • 27 мая 2020

В Кремле не исключили, что этот день могут сделать выходным

Москва готова к проведению репетиции и Парада Победы 24 июня.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы все организационные технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада", - заявил Собянин.

В этом году парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В результате Путин распорядился перенести парад в честь 75-ти летия победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, поскольку именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победителей. С большей долей вероятности, 24 июня 2020 года сделают выходным днем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.