Собянин: Москва готова к проведению Парада Победы 24 июня

В Кремле не исключили, что этот день могут сделать выходным

Москва готова к проведению репетиции и Парада Победы 24 июня.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы все организационные технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада", - заявил Собянин.

В этом году парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В результате Путин распорядился перенести парад в честь 75-ти летия победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, поскольку именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победителей. С большей долей вероятности, 24 июня 2020 года сделают выходным днем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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