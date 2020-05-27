В Москве значительно улучшилась ситуация с коронавирусом

Все под контролем

В Москве существенно улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"Те меры, которые мы приняли после 12 мая - раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации", - отметил градоначальник.

С 12 мая количество госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом снизилось на 40%. Выявление новых случаев также снизилось на 40%.

Собянин заверил, что власти будут держать ситуацию под контролем и улучшать показатели.

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