В Москве значительно улучшилась ситуация с коронавирусом

Все под контролем
В Москве существенно улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.
"Те меры, которые мы приняли после 12 мая - раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации", - отметил градоначальник.
С 12 мая количество госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом снизилось на 40%. Выявление новых случаев также снизилось на 40%.
Собянин заверил, что власти будут держать ситуацию под контролем и улучшать показатели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"