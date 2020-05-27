В Москве с 1 июня разрешат прогулки по расписанию

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня в тестовом режиме разрешить в Москве прогулки. Об этом он заявил во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

По словам Собянина, это было "непростое решение", так как власти опасались, что разрешение прогулок могло бы обернуться "первомайской демонстрацией". Мэр предложил продумать "максимально простую" систему, при которой был бы создан график домов, жители которых в определенное время могли бы выходить на прогулки.

Собянин отметил, что решение будет разработано и принято в течение ближайших одного-двух дней.

Среди других мер, которые предложил мэр – открытие в столице непродовольственной торговли и части бытовых услуг (прачечные, ремонтные мастерские, химчистки).

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