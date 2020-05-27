Собянин назвал сроки открытия непродовольственной торговли в Москве

Предполагается, что это произойдет с 1 июня

С 1 июня в столице может открыться вся непродовольственная торговля. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, с 1 июня предлагается открыть часть бытовых услуг. Речь идет об услугах, которые не требуют длительного контакта с человеком. В частности, это прачечные, ремонтные мастерские, а также химчистки, передает ТАСС.

По словам Собянина, в столице значительно улучшилась ситуация с COVID-19. Так, с середины мая число госпитализаций тяжелых больных с инфекцией снизилось на 40%.

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