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Путин поручил отправить московских врачей в регионы для борьбы с коронавирусом

16:19
  • среда
  • 27 мая 2020

Столица создала серьезный запас лекарств и техники

Московские медики помогут региональным коллегам в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

Президент отметил, что Москва действовала на опережение и сформировала серьезные запасы медтехники, оборудования и лекарств.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддерживает решение Путина отправить медиков в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы. Врачи отправятся на помощь в ближайшие дни. Кроме того, Москва направит средства защиты и медикаменты во Псковскую и Владимирскую области.

"В Псковскую и Владимирскую область в ближайшее время направим врачей. Кроме врачей, направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, то есть все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку медицинским центрам в этих регионах", - заявил мэр. 

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