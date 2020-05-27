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Путин и президент Финляндии обсудили коронавирус и Арктику

16:34
  • среда
  • 27 мая 2020

Кремль сообщил подробности телефонного разговора лидеров

Кремль сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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Лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений. Особое внимание они уделили положению дел в торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Ниинистё также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику.

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