Путин поблагодарил Собянина за работу в условиях пандемии коронавируса

Президент подчеркнул, что каждый шаг в Москве был продуманным и взвешенным

Стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет c 1 июня открыть всю непродовольственную торговлю в городе, ряд предприятий сферы услуг, а также ввести в тестовом режиме график прогулок для жителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Она прошла в онлайн-формате. Президент поблагодарил мэра Москвы за работу по противодействию пандемии коронавируса. Он отметил, что работа столичных властей отличалась ответственностью и целенаправленностью. Путин подчеркнул, что каждый шаг в Москве был продуманным и взвешенным.

С начала эпидемии Москва оказалась в самом ее эпицентре. И вот сейчас, судя по цифрам, она пошла на спад. Но президент просит мэра Москвы доложить о ситуации лично.

"Хотелось бы услышать ваши оценки того, как вот это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице? Отдельно прошу сказать о ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции", - заявил Путин.

Смягчать его столица начала с 12 мая. В городе заработали все промышленные предприятия. Закипела жизнь на строительных площадках. Увеличился и пассажиропоток в общественном транспорте, а также количество личных автомобилей на московских дорогах. Все это создавало определенные риски.

"Чтобы минимизировать эти риски и компенсировать их, мы ввели более жесткие требования к работодателям и ввели масочный режим. Конечно, мало кому такие требования нравятся, но результат следующий. Предприятия открыты - это увеличило пассажиропоток. С другой стороны, требования к гражданам и предприятиям, на мой взгляд, позволили добиться очень неплохих результатов", - сказал Собянин.

Начиная с 12 числа, количество госпитализаций пациентов с COVID сократилось на сорок процентов. Значительно уменьшилось и количество вновь выявляемых больных коронавирусом. А сегодня был зафиксирован самый низкий показатель за весь период пандемии - 2140 человек. То есть ситуацию в Москве удалось не только стабилизировать, но и улучшить. А это значит, говорит мэр, что можно уже говорить и о следующих шагах по смягчению режима самоизоляции, которые власти начнут вводить с первого июня.

"Мы предлагаем с первого июня отработать в ближайшие день-два и выпустить нормативный документ, с первого июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю. Второе. Раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее", - объявил Собянин.

Кроме того, подчеркнул Сергей Собянин, с первого июня москвичам, большинство которых почти два месяца было вынуждено находиться дома, наконец-то разрешат гулять.

"Такая очень непростая мера. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. Сделать график, когда те или иные дома могут, граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Взять максимально простую схему, максимально простую, но все-таки, чтобы не все сразу. И вот так вот неделю, другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться в этой истории", - сказал мэр Москвы.

Кроме того, часть коечного фонда, который зарезервировали для больных коронавирусом, будет задействован для приема обычных больных. Путин эту идею поддержал, поблагодарив Сергея Собянина за хорошую работу.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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