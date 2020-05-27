Меган Маркл и принц Гарри атаковали отделение полиции

Папарацци не оставляют их в покое

Меган Маркл и принц Гарри пожаловались в полицию на летающие над домом в Лос-Анджелесе беспилотники, которые пытаются сфотографировать их быт и маленького Арчи.

Герцоги Сасскские обращались в правоохранительные органы по меньшей мере пять раз - 9, 19, 20, 21 и 25 мая, пишет РИА Новости.

В эти дни беспилотники летали на высоте шесть метров и пытались сфотографировать семью, например, 25 мая им удалось запечатлеть играющего у бассейна Арчи.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл могут вновь сменить место жительства из-за надоедливых папарацци. Супруги хотят переехать в Нью-Йорк, где гораздо проще затеряться среди знаменитостей.

В январе и феврале 2020 года чета Сассекских проживала в Канаде. После того, как принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи они переехали в США, в Лос-Анджелес, где купили дом. На переезде настояла Меган, так как в Калифорнии живет ее мать.

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